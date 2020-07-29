Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина - українці

Так, сьогодні білоруське агентство БЕЛТА опублікувало список имен "вагнерівців". У пошуці на сайті "Миротворця" можна знайти близько 30-ти з них. Щоправда половина з'явилася там після статті БЕЛТА і додаткової інформації про них немає.

У той же час ще про частину осіб, затриманих в Білорусі, є більш докладна інформація. Зокрема, деякі з них, за даними сайту, - воювали на боці бойовиків на Донбасі, причому серед них є і громадяни України.

А саме, виходячи з сайту:

- Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н.; Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Підрозділ "Крест", 2 рота, 2 взвод".

- Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н.; Росія. "2019 - в складі ПВК "Вагнер" брав участь в скоєнні військових злочинів в Судані", - пишуть на Миротворців, посилаючись на дані СБУ.

- Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н.; Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ. 5 омсбр (в/ч 08805) 1 АК (Донецька обл.) ПВО ЗС РФ".

- Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н.; Росія. "Служив за контрактом 6 років. Бойовик НЗФ на Донбасі з кінця травня 2014 року. Влітку 2015 перебував на території окупованого Криму. Член Союзу Добровольців Донбасу", - йдеться на сайті.

- Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н., Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ СпН "Ольхон". Розшукується за ст.260 ч.5 КК України".

- Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н.; Україна, Донецька обл. "Беркутівець зрадник. Ком.взводу НЗФ "Оплот". Позивний: Сова".

- Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н.; Росія, Челябінська обл. "Брав участь у бойових діях в Донецькій області в складі бандформування "Спарта", - повідомляють на Миротворці.

- Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н.; Україна, Луганська обл. "Бойовик НЗФ. Батальйон Суркова-Прілепіна".

- Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н.; Республіка Бурятія. Відзначається, що інформація про нього була взята зі зведеного реєстру бойовиків і найманців, мобілізованих т.зв. "військкоматами" на тимчасово окупованій території Донецької області (літо 2014 року).

- Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н.; Росія Москва. "Брав участь у бойових діях на території України. Член російської ПВК".

- Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н.; Росія. "Брав участь у бойових діях на території України".

- Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н.; Росія Москва. "Бойовик НЗФ на Донбасі, був у складі у РДГ "Фугас" з 2014 року.

- Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н.; Росія. "Бойовик НЗФ на території України".

- Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н.; Росія. "Член "Союзу Добровольців Донбасу".

- Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н.; Росія. "Брав участь у бойових діях проти України на Донбасі в р-ні н.п. Дебальцеве 2014-15 р. Посада в ПВК "Вагнера": командир групи - снайпер снайперської групи".

- Шацький Артем, 30.07.1982 р.н. Україна, Луганська обл. "Бойовик НЗФ НМ ЛНР. Підрозділ: 1 механізований батальйон, розвідувальний взвод. Посада: Командир взводу".

Крім того, російський письменник-терорист Захар Прілєпін повідомив, що серед 32 затриманих бійців російської ПВК Вагнера є колишні учасники його батальйону, який воював у складі "ДНР".

"Серед затриманих в Мінську представників якоїсь ПВК дійсно є кілька колишніх бійців з нашого батальйону (який на даний момент вже не існує, нагадаю). Те, що люди, які воювали і воюють в армії ДНР і ЛНР - воюють не тільки там, давно відомо. Виїжджають вони і в Сирію, і в інші теплі воюючі країни", - написав він у Telegram.

УНН спробував підтвердити викладену вище інформацію в Службі безпеки України, але в прес-службі повідомили, що на даний момент не можуть надати ніякої інформації.

Як повідомляв УНН, під Мінськом сьогодні вночі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", ще одна людина була затримана на півдні Білорусі.