Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина - українці

ukru
19 березня, 18:42 • 81665 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 125219 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 110506 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 125237 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 130503 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 122507 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 163527 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125570 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125214 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124176 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

Зеленський підтвердив свою готовність прийняти повне припинення вогню – Білий дім

19 березня, 19:17 • 43713 перегляди
Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

Ракети до Patriot, обмін розвідданими, припинення вогню: Білий дім опублікував заяву за результатами розмови Трампа і Зеленського

19 березня, 19:38 • 57425 перегляди
"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

"Допоможе розкрити можливий блеф путіна": Мелоні закликала поширити дію 5-ї статті НАТО на Україну

19 березня, 20:18 • 60994 перегляди
Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

Кропивницький пережив наймасованішу атаку росіян: є поранені, серед них дитина

01:00 • 102179 перегляди
Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

Війська рф на курщині застосували віроломство: в ISW розповіли деталі воєнного злочину

03:17 • 74035 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 104886 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 109731 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 102337 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 163532 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 123882 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 63634 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 70350 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 110672 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 128558 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 127708 перегляди
Актуальне
Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина - українці

Затримання "вагнерівців" у Білорусі: більшість є у "Миротворці", частина - українці

Київ • УНН

 • 34614 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. Імена багатьох затриманих сьогодні вночі в Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є в списку сайту "Миротворець". Більшість з них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини, передає УНН.

Так, сьогодні білоруське агентство БЕЛТА опублікувало список имен "вагнерівців". У пошуці на сайті "Миротворця" можна знайти близько 30-ти з них. Щоправда половина з'явилася там після статті БЕЛТА і додаткової інформації про них немає.

У той же час ще про частину осіб, затриманих в Білорусі, є більш докладна інформація. Зокрема, деякі з них, за даними сайту, - воювали на боці бойовиків на Донбасі, причому серед них є і громадяни України.

А саме, виходячи з сайту:

- Алтухов Олександр Вікторович, 18.04.1980 р.н.; Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ. Позаштатний співробітник ГРУ РФ з "ПВК Вагнера". Підрозділ "Крест", 2 рота, 2 взвод".

- Волгін Олексій Володимирович, 21.06.1975 р.н.; Росія. "2019 - в складі ПВК "Вагнер" брав участь в скоєнні військових злочинів в Судані", - пишуть на Миротворців, посилаючись на дані СБУ.

- Дрига Олег Ігорович, 03.06.1986 р.н.; Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ. 5 омсбр (в/ч 08805) 1 АК (Донецька обл.) ПВО ЗС РФ".

- Руденко Олександр Святославович, 26.12.1984 р.н.; Росія. "Служив за контрактом 6 років. Бойовик НЗФ на Донбасі з кінця травня 2014 року. Влітку 2015 перебував на території окупованого Криму. Член Союзу Добровольців Донбасу", - йдеться на сайті.

- Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 р.н., Україна, Донецька обл. "Бойовик НЗФ СпН "Ольхон". Розшукується за ст.260 ч.5 КК України".

- Фетисов Геннадій Євгенович, 22.10.1986 р.н.; Україна, Донецька обл. "Беркутівець зрадник. Ком.взводу НЗФ "Оплот". Позивний: Сова".

- Карімов Рінат, 15.08.1984 р.н.; Росія, Челябінська обл. "Брав участь у бойових діях в Донецькій області в складі бандформування "Спарта", - повідомляють на Миротворці.

- Шубін Олександр, 15.01.1996 р.н.; Україна, Луганська обл. "Бойовик НЗФ. Батальйон Суркова-Прілепіна".

- Шеломенцев Ігор, 18.08.1975 р.н.; Республіка Бурятія. Відзначається, що інформація про нього була взята зі зведеного реєстру бойовиків і найманців, мобілізованих т.зв. "військкоматами" на тимчасово окупованій території Донецької області (літо 2014 року).

- Маслов Сергій Олексійович, 29.09.1988 р.н.; Росія Москва. "Брав участь у бойових діях на території України. Член російської ПВК".

- Зайдулен Рустем, 06.10.1974 р.н.; Росія. "Брав участь у бойових діях на території України".

- Токаренко Андрій Вікторович, 24.01.1965 р.н.; Росія Москва. "Бойовик НЗФ на Донбасі, був у складі у РДГ "Фугас" з 2014 року.

- Сердюков Андрій Вікторович, 16.08.1975 р.н.; Росія. "Бойовик НЗФ на території України".

- Сергєєв Федір Михайлович, 17.05.1987 р.н.; Росія. "Член "Союзу Добровольців Донбасу".

- Бакуновіч Андрій Петрович, 30.12.1977 р.н.; Росія. "Брав участь у бойових діях проти України на Донбасі в р-ні н.п. Дебальцеве 2014-15 р. Посада в ПВК "Вагнера": командир групи - снайпер снайперської групи".

- Шацький Артем, 30.07.1982 р.н. Україна, Луганська обл. "Бойовик НЗФ НМ ЛНР. Підрозділ: 1 механізований батальйон, розвідувальний взвод. Посада: Командир взводу".

Крім того, російський письменник-терорист Захар Прілєпін повідомив, що серед 32 затриманих бійців російської ПВК Вагнера є колишні учасники його батальйону, який воював у складі "ДНР".

"Серед затриманих в Мінську представників якоїсь ПВК дійсно є кілька колишніх бійців з нашого батальйону (який на даний момент вже не існує, нагадаю). Те, що люди, які воювали і воюють в армії ДНР і ЛНР - воюють не тільки там, давно відомо. Виїжджають вони і в Сирію, і в інші теплі воюючі країни", - написав він у Telegram.

УНН спробував підтвердити викладену вище інформацію в Службі безпеки України, але в прес-службі повідомили, що на даний момент не можуть надати ніякої інформації.

Як повідомляв УНН, під Мінськом сьогодні вночі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", ще одна людина була затримана на півдні Білорусі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.97
Bitcoin
$86,059.40
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,061.84
Ethereum
$2,034.32