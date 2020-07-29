В Беларуси задержали 32 россиян из состава ЧВК "Вагнера": известны подробности

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 100487 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 109120 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 113983 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 145184 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 114649 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 138070 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 103482 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102756 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 105026 просмотра

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102261 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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В Беларуси задержали 32 россиян из состава ЧВК "Вагнера": известны подробности

В Беларуси задержали 32 россиян из состава ЧВК "Вагнера": известны подробности

Киев  •  УНН

 • 21682 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", еще один человек был задержан на юге Беларуси. Об этом со ссылкой на правоохранителей страны, сообщает БЕЛТА, передает УНН.

"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана", – говорится в сообщении.

Отмечается, что по прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц города, но покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. Сегодня ночью 32 человека силами КГБ и ОМОНа были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка.

Как сообщал УНН, ОГПУ расследует участие 15 иностранцев в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины.

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