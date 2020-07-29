В Беларуси задержали 32 россиян из состава ЧВК "Вагнера": известны подробности
Киев • УНН
КИЕВ. 29 июля. УНН. Под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании "Вагнера", еще один человек был задержан на юге Беларуси. Об этом со ссылкой на правоохранителей страны, сообщает БЕЛТА, передает УНН.
"Была получена информация о прибытии на нашу территорию более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании. При себе россияне имели каждый по небольшой ручной клади, и на всех – три больших тяжелых чемодана", – говорится в сообщении.
Отмечается, что по прибытии в Минск в ночь с 24 на 25 июля группа заселилась в одну из гостиниц города, но покинула отель 27 июля и переехала в один из санаториев Минского района. Сегодня ночью 32 человека силами КГБ и ОМОНа были задержаны. Кроме того, еще один человек был обнаружен и задержан на юге Беларуси. В отношении задержанных ведется проверка.
Как сообщал УНН, ОГПУ расследует участие 15 иностранцев в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины.