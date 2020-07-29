У Білорусі затримали 32 росіян із складу ПВК "Вагнера": відомі подробиці

"Була отримана інформація про прибуття на нашу територію понад 200 бойовиків для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії. При собі росіяни мали кожен по невеликій ручній поклажі, і на всіх - три великих важкі валізи", - йдеться в повідомленні.

Відзначається, що після прибуття до Мінська в ніч з 24 на 25 липня група заселилася в один з готелів міста, але покинула готель 27 липня і переїхала в один з санаторіїв Мінського району. Сьогодні вночі 32 людини силами КДБ і ОМОНу були затримані. Крім того, ще одна людина була виявлена та затримана на півдні Білорусі. Стосовно затриманих ведеться перевірка.

Як повідомляв УНН, ОГПУ розслідує участь 15 іноземців в складі НВФ РФ в збройному конфлікті проти України.