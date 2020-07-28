ОГПУ расследует участие 15 иностранцев в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 июля. УНН. По фактам участия иностранных граждан в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте против Украины Офис генпрокурора зарегистрировал уголовные производства. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.
“Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начаты уголовные производства по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иные тяжкие последствия (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что прокуроры установили, что, начиная с 2014 года по настоящее время, не менее 3 граждан Кыргызской Республики, 5 граждан Боснии и Герцеговины и 7 граждан Федеративной Республики Бразилия участвовавших в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Также иностранные наемники “служили” в составе различных подразделений НВФ РФ. В частности, в так называемых 14 батальоне территориальной обороны “Призрак”, 11 отдельном мотострелковом полку “Восток”, 5 отдельной мотострелковой бригаде “Оплот”, частной военной компании “Вагнер”.
Напомним, у Венедиктовой открыли дело касательно наемников из Франции, воевавших в составе НВФ РФ на Донбассе.