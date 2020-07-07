У Венедіктової відкрили справу щодо найманців із Франції, які воювали у складі НЗФ РФ на Донбасі

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальне провадження щодо участі іноземних найманців у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті на Донбасі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора внесено до ЄРДР відомості за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей або інших тяжких наслідків, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурори встановили, що з 2014 року по теперішній час 20 громадян Французької Республіки брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

“Відповідно до ст. 47 Додаткового протоколу І 1977 року до Женевських конвенцій про захист жертв війни, вони є найманцями, а їхні дії — порушенням Міжнародної конвенції про боротьбу з вербуванням, використанням, фінансуванням і навчанням найманців, прийнятої Генеральною Асамблеєю ООН 4 грудня 1989 року”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у терористичних організаціях та незаконних збройних формуваннях на Донбасі, засудили до 13 років позбавлення волі.

Згодом Україна в рамках обміну передала бразильського бойовика Лусваргі.

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