Україна в рамках обміну передала бразильського бойовика Лусваргі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Бразилець Рафаель Лусваргі, обвинувачений в участі в терористичних організаціях і незаконних збройних формуваннях на Донбасі, був сьогодні передано в рамках обмілити утримуваними між Україною і ОРДЛО. Про це в Twitter написав журналіст Radio free Europe, автор колонок у Politico, The Guardian, The Times і CNN Крістофер Міллер, передає УНН.
“Адвокат Валентин Рибін підтвердив мені, що Київ передав бразильського бійця „ДНР“ Рафаеля Лусваргі в ході сьогоднішнього обміну ув’язненими. Йому загрожує 13 років в українській в’язниці за тероризм”, — написав журналіст.
Нагадаємо, 2 травня 2019 року за підтримання державного обвинувачення прокуратурою міста Києва Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав Рафаеля Лусваргі винним по ч.1 258-3, ч.2 ст. 260 КК України і засудив до 13 років позбавлення волі.
Варто нагадати, що сьогодні, в неділю, повинен відбутися “Великий обмін” утримуваними особами між українською стороною і представниками бойовиків “Л/ДНР”.
Те, що обмін утримуваними особами відбудеться в неділю, 29 грудня, підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За попередніми даними, він відбудеться на КПВВ “Майорське”. На користь цього говорить і те, що цей пункт в’їзду-виїзду 29 грудня працювати не буде.
Як повідомляв УНН, раніше Денисова підтвердила, що в Майорську в Донецькій області стартував процес взаємного обміну утримуваними особами між Україною і ОРДЛО.