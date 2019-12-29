Україна в рамках обміну передала бразильського бойовика Лусваргі

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Бразилець Рафаель Лусваргі, обвинувачений в участі в терористичних організаціях і незаконних збройних формуваннях на Донбасі, був сьогодні передано в рамках обмілити утримуваними між Україною і ОРДЛО. Про це в Twitter написав журналіст Radio free Europe, автор колонок у Politico, The Guardian, The Times і CNN Крістофер Міллер, передає УНН.