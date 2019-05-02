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Лусваргі дали 13 років в’язниці

Лусваргі дали 13 років в’язниці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. Бразильця Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого в участі у терористичних організаціях та незаконних збройних формуваннях на Донбасі, засудили до 13 років позбавлення волі, передає кореспондент УНН.

Так, Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років за гратами.

Зазначимо, у судових дебатах прокуратура попросила 14 років позбавлення волі для бразильця Рафаеля Лусваргі. 

Нагадаємо, 4 травня 2018 року націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим.

Згодом, кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області. 

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" "ДНР".

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Як повідомив УНН заступник Генерального прокурора України Євген Єнін, Бразилія не направляла Україні запит про видачу їхнього громадянина Рафаеля Лусваргі, підозрюваного в участі у "ДНР". 

Українські Національні Новини

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