Лусварги дали 13 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, приговорили к 13 годам лишения свободы, передает корреспондент УНН.
Так, Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил Лусварги к 13 годам за решеткой.
Отметим, в судебных прениях прокуратура попросила 14 лет лишения свободы для бразильца Рафаэля Лусварги.
Напомним, 4 мая 2018 года националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.
Впоследствии, уголовное производство по Лусварги было передано в Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области.
Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 по май 2015 участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон “Викинг” “ДНР”.
Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.
Как сообщил УНН заместитель Генерального прокурора Украины Евгений Енин, Бразилия не направляла Украина запрос о выдаче их гражданина Рафаэля Лусварги, подозреваемого в участии в “ДНР”.