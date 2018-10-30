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Найманець Лусваргі відмовився від свого адвоката, йому нададуть держзахисника

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Підозрюваний в участі у терористичній організації Рафаель Лусваргі заявив у Павлоградському міськрайонному суді Дніпропетровської області клопотання про відмову від свого адвоката Валентина Рибіна. Суд задовольнив його. Про це йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передає УНН.

За інформацією прес-служби, на судове засідання з розгляду обвинувального акту вже в третє не з’явився захисник обвинуваченого, не надавши підтвердження поважності причин своєї неявки.

У зв’язку з цим, як розповіли у відомстві, прокурор звернувся до суду з вимогою ініціювати перед уповноваженими законом органами питання щодо притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності за систематичні неявки у судові засідання без поважних причин.

"Під час судового засідання обвинувачений Лусваргі звернувся до суду із клопотанням про те, що він відмовляється від послуг вказаного адвоката та попросив суд надати йому безкоштовного державного захисника. Суд вказане клопотання задовольнив", - зазначили у прес-службі.

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У столичній прокуратурі додали, що наступне засідання у цій справі відбудеться 08.11.2018 о 13.00.

Нагадаємо, 25 січня 2017 року Печерським районним судом Києва громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону “Вікінг” терористичної організації “ДНР”.

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

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Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.

4 травня націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим. 

Згодом, кримінальне провадження щодо Лусваргі було передано до Павлоградського районного міськрайонного суду  Дніпропетровської області. 

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