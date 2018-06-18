СБУ відкрила справу за фактом затримання активістами бойовика Лусваргі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Слідчі СБУ відкрили кримінальне провадження за фактом затримання у Києві активістами С14 бразильця-бойовика Рафаеля Лусваргі, який воював у складі російських банд формувань на Донбасі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав його адвокат Валентин Рибін, додавши фотокопію відповідного документу, передає УНН.
“Головним слідчим Управлінням СБ України до Єдиного Реєстру досудових розслідувань внесено відомості про скоєння представниками С14 у центрі Києва 4.05.18 терористичного акту та викрадення людини (громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі)”, — написав Рибін.
Нагадаємо, 25 січня 2017 року Печерським районним судом Києва громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону “Вікінг” терористичної організації “ДНР”.
Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.
Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.
Нагадаємо, 4 травня націоналісти затримали та передали до СБУ Лусваргі. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з Лусваргі.
Шевченківський суд Києва 18 травня ухвалив порушити кримінальну справу стосовно лідера С14 Євгена Карася через дії щодо Лусваргі.