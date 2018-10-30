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Наемник Лусварги отказался от своего адвоката, ему предоставят госзащитника

Наемник Лусварги отказался от своего адвоката, ему предоставят госзащитника

Киев  •  УНН

 • 16184 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Подозреваемый в участии в террористической организации Рафаэль Лусварги заявил в Павлоградском районном суде Днепропетровской области ходатайство об отказе от своего адвоката Валентина Рыбина. Суд удовлетворил его. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева, передает УНН.

По информации пресс-службы, на судебное заседание по рассмотрению обвинительного акта уже в третий не явился защитник обвиняемого, не предоставив подтверждение уважительности причин своей неявки.

В связи с этим, как рассказали в ведомстве, прокурор обратился в суд с требованием инициировать перед уполномоченными законом органами вопрос о привлечении адвоката к дисциплинарной ответственности за систематические неявки в судебные заседания без уважительных причин.

"Во время судебного заседания обвиняемый Лусварги обратился в суд с ходатайством о том, что он отказывается от услуг указанного адвоката и попросил суд предоставить ему бесплатного государственного защитника. Суд указанное ходатайство удовлетворил", - отметили в пресс-службе.

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В столичной прокуратуре добавили, что следующее заседание по этому делу состоится 08.11.2018 в 13.00.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Маркуса Лусварги было приговорено к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелкового батальона "Викинг" террористической организации "ДНР".

Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

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Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему было заменено меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

4 мая националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.

Впоследствии, уголовное производство в отношении Лусварги было передано в Павлоградский районный суда Днепропетровской области.

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