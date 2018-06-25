Суд призначив до розгляду справу бразильського найманця Лусваргі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Кримінальне провадження за обвинуваченням в участі у незаконних збройних формуваннях на Донбасі громадянина Бразилії Рафаеля Лусваргі почне розглядати 26 червня Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області. Про це повідомляє прес-центр Судової влади України, передає УНН.

“Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області призначив судове засідання у кримінальному провадженні стосовно Рафаеля Маркуса Лусваргі, який обвинувачується в участі у незаконних збройних формуваннях та терористичній організації. Розгляд справи відбудеться 26 червня 2018 року о 14:30”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 25 січня 2017 року Печерським районним судом Києва громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Маркуса Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Було встановлено, що громадянин Бразилії з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону “Вікінг” терористичної організації “ДНР”.

Лусваргі був залучений, зокрема, у підрозділах бойовиків у боях під Дебальцевим та районі Донецького аеропорту.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов’язання терміном на два місяці. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому поточного року та не міг бути продовжений у зв’язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.

Нагадаємо, 4 травня націоналісти затримали та передали до СБУ Лусваргі. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з Лусваргі.
Шевченківський суд Києва 18 травня ухвалив порушити кримінальну справу стосовно лідера С14 Євгена Карася через дії щодо Лусваргі.

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