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Суд назначил к рассмотрению дело бразильского наемника Лусварги

Суд назначил к рассмотрению дело бразильского наемника Лусварги

Киев  •  УНН

 • 7794 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Уголовное производство по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги начнет рассматривать 26 июня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.

“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области назначил судебное заседание в уголовном производстве в отношении Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации. Рассмотрение дела состоится 26 июня 2018 года в 14:30”, — говорится в сообщении.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданин Федеративной Республики Бразилия Рафаэль Маркус Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон “Викинг” террористической организации “ДНР”.

Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была заменена мера пресечения из содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

Напомним, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с Лусварги.

Шевченковский суд Киева 18 мая принял решение возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася за действия относительно Лусварги.

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