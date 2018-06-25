Суд назначил к рассмотрению дело бразильского наемника Лусварги
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Уголовное производство по обвинению в участии в незаконных вооруженных формированиях на Донбассе гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги начнет рассматривать 26 июня Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области. Об этом сообщает пресс-центр судебной власти Украины, передает УНН.
“Павлоградский горрайонный суд Днепропетровской области назначил судебное заседание в уголовном производстве в отношении Рафаэля Маркуса Лусварги, который обвиняется в участии в незаконных вооруженных формированиях и террористической организации. Рассмотрение дела состоится 26 июня 2018 года в 14:30”, — говорится в сообщении.
Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданин Федеративной Республики Бразилия Рафаэль Маркус Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Было установлено, что гражданин Бразилии с сентября 2014 года по май 2015 года участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-й мотострелковый батальон “Викинг” террористической организации “ДНР”.
Лусварги был привлечен, в частности, в подразделениях боевиков в боях под Дебальцево и районе Донецкого аэропорта.
Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор из-за процедурных нарушений. В декабре 2017 года ему была заменена мера пресечения из содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале текущего года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.
Напомним, 4 мая националисты задержали и передали в СБУ Лусварги. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с Лусварги.
Шевченковский суд Киева 18 мая принял решение возбудить уголовное дело в отношении лидера С14 Евгения Карася за действия относительно Лусварги.