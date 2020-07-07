В Венедиктовой открыли дело в отношении наемников из Франции, которые воевали в составе НВФ РФ на Донбассе

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 июля. УНН. Офис генпрокурора зарегистрировал уголовное производство относительно участия иностранных наемников в составе НВФ РФ в вооруженном конфликте на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГПУ.

"Прокурорами Департамента надзора в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора внесены в ЕРДР сведения по фактам участия наемников в вооруженном конфликте, умышленных действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, что привели к гибели людей или иным тяжким последствиям, а также участия в составе не предусмотренных законом вооруженных формирований в нападении на предприятия, учреждения, организации или на граждан, что привело к гибели людей или иным тяжким последствиям (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 260 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры установили, что с 2014 года по настоящее время 20 граждан Французской Республики участвовали в вооруженном конфликте против Украины в составе иррегулярных не предусмотренных законом вооруженных формирований РФ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям.

"Согласно ст. 47 Дополнительного протокола I 1977 года по Женевских конвенций о защите жертв войны, они являются наемниками, а их действия - нарушением Международной конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 4 декабря 1989 года", - отмечается в сообщении.

Напомним, бразильца Рафаэля Лусварги, обвиняемого в участии в террористических организациях и незаконных вооруженных формированиях на Донбассе, приговорили к 13 годам лишения свободы.

Впоследствии Украина в рамках обмена передала бразильского боевика Лусварги.

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