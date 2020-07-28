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ОГПУ розслідує участь 15 іноземців у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті проти України

ОГПУ розслідує участь 15 іноземців у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті проти України

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 липня. УНН. За фактами участі іноземних громадян у складі НЗФ РФ у збройному конфлікті проти України Офіс Генпрокурора зареєстрував кримінальні провадження. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ОГПУ.

“Прокурорами Департаменту нагляду щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочаті кримінальні провадження за фактами участі найманців у збройному конфлікті, умисних дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також участі у складі не передбачених законом збройних формувань у нападі на підприємства, установи, організації чи на громадян, що призвело до загибелі людей чи інших тяжких наслідків (ч. 4 ст. 447, ч. 3 ст. 110 , ч. 5 ст. 260 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурори встановили, що, починаючи з 2014 року по теперішній час, щонайменше 3 громадянина Киргизької Республіки, 5 громадян Боснії і Герцеговини та 7 громадян Федеративної Республіки Бразилія брали участь у збройному конфлікті проти України у складі іррегулярних не передбачених законом збройних формувань РФ на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Також іноземні найманці “служили” у складі різних підрозділів НЗФ РФ. Зокрема, у так званих 14 батальйоні територіальної оборони “Призрак”, 11 окремому мотострілецькому полку “Восток”, 5 окремій мотострілецькій бригаді “Оплот”, приватній військовій компанії “Вагнер”.

Нагадаємо, у Венедіктової відкрили справу щодо найманців із Франції, які воювали у складі НЗФ РФ на Донбасі.

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