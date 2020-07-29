Задержание “вагнеровцев” в Беларуси: большинство есть в "Миротворце", часть – украинцы

ukru
Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 14296 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
08:02 • 29689 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
5 марта, 02:32 • 106285 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 115578 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 119882 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 155780 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 118125 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 145348 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 104673 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102910 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремели взрывы

В Днепре прогремели взрывы

4 марта, 23:43 • 71972 просмотра
"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

"Почти все пряники и ни одного кнута": Трамп сделал 5 шагов в пользу россии за последние две недели - Axios

5 марта, 01:24 • 97835 просмотра
Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

Атака дронов: зафиксированы ударные БПЛА над Украиной

5 марта, 02:14 • 78275 просмотра
"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

"Выведите этого господина": Трамп выгнал конгрессмена-демократа во время своей речи

5 марта, 02:42 • 63157 просмотра
Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

Трамп объявил о выходе США из ВОЗ и ООН во время выступления в Конгрессе

5 марта, 02:45 • 90853 просмотра
публикации
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 116883 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 155781 просмотра
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
Эксклюзив

4 марта, 12:57 • 145350 просмотра
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 395688 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 345975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

09:29 • 4713 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

08:47 • 10915 просмотра
Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

Маколей Калкин "плакал" из-за победы своего брата Кирана на «Оскаре»

4 марта, 18:57 • 92010 просмотра
Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

Ученые создали мышей с генами мамонта: что из этого вышло

4 марта, 14:27 • 109390 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

3 марта, 16:18 • 137355 просмотра
Актуальное
Задержание “вагнеровцев” в Беларуси: большинство есть в "Миротворце", часть – украинцы

Задержание “вагнеровцев” в Беларуси: большинство есть в "Миротворце", часть – украинцы

Киев  •  УНН

 • 34518 просмотра

КИЕВ. 29 июля. УНН. Имена почти всех задержанных сегодня ночью в Беларуси 33 боевиков частной военной компании "Вагнера" есть в списке сайта “Миротворец”. Большинство из них, по данным сайта, воевало на оккупированной части Донбаса, передаёт УНН.

Так, сегодня белорусское агентство БЕЛТА опубликовало список имен “вагнеровцев”. При поиске на сайте “Миротворца” можно найти около 30-ти из них. Правда половина появилась там после статьи БЕЛТА и дополнительной информации о них нет.

В то же время еще о части лиц, задержанных в Беларуси, имеется более подробная информация. В частности, некоторые из них, по данным сайта — воевали на стороне боевиков на Донбассе, причем среди них есть и граждане Украины.

А именно, исходя из сайта:

— Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из „ЧВК Вагнера“. Подразделение „Крест“, 2 рота, 2 взвод”.

— Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.; Россия. “2019 — в составе ЧВК „Вагнер“ принимал участие в совершении военных преступлений в Судане”, — пишут на Миротворце, ссылаясь на данные СБУ.

— Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ. 5 ОМСБр (в/ч 08805) 1 АК (Донецкая обл.) ЮВО ВС РФ”.

— Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.; Россия. “Служил по контракту 6 лет. Боевик НВФ на Донбассе с конца мая 2014. Летом 2015 находился на территории оккупированного Крыма. Член Союза Добровольцев Донбасса”, — говорится на сайте.

— Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р., Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ СпН „Ольхон“. Разыскивается по СТ.260 Ч.5 УК Украины”

— Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Беркутовец предатель. Ком.взвода нвф „Оплот“. Позывной: Сова”.

— Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.; Россия, Челябинская обл. “Принимал участие в боевых действиях в Донецкой области в составе бандформирования “Спарта”, — сообщают на Миротвоце.

— Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.; Украина, Луганская обл. “Боевик НВФ. Батальон Суркова-Прилепина”.

— Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.; Республика Бурятия. Отмечается, что информация о нем взята из сводного реестра боевиков и наемников, мобилизованных т.н. “военкоматами” на временно оккупированной территории Донецкой области (лето 2014 года).

— Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.; Россия, Москва. “Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Член российской ЧВК”.

— Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.; Россия. “Участвовал в боевых действиях на территории Украины”.

— Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.; Россия, Москва. “Боевик НВФ на Донбассе, состоял в РДГ „Фугас“ с 2014”

— Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.; Россия. “Боевик НВФ на территории Украины”.

— Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.; Россия. “Член “Союза Добровольцев Донбасса”.

— Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.; Россия. “Принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в р-не н.п. Дебальцево 2014-15 г. Должность в ЧВК „Вагнера“: командир группы — снайпер снайперской группы”.

— Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. Украина, Луганская обл. “Боевик НВФ НМ ЛНР. Подразделение: 1 мотострелковый батальон, разведывательный взвод. Должность: Командир взвода”.

Кроме того, российский писатель-террорист Захар Прилепин сообщил, что среди 32 задержанных бойцов российской ПВК Вагнера есть бывшие участники его батальона, воевавшего в составе “ДНР”.

“Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны”, — написал он в Telegram.

УНН попытался подтвердить изложенную выше информацию в Службе безопастности Украины, но в пресс-службе сообщили, что на данный момент не могут предоставить никакой информации.

Как сообщал УНН, под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании “Вагнера”, еще один человек был задержан на юге Беларуси.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы