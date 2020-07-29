Задержание “вагнеровцев” в Беларуси: большинство есть в "Миротворце", часть – украинцы

Так, сегодня белорусское агентство БЕЛТА опубликовало список имен “вагнеровцев”. При поиске на сайте “Миротворца” можно найти около 30-ти из них. Правда половина появилась там после статьи БЕЛТА и дополнительной информации о них нет.

В то же время еще о части лиц, задержанных в Беларуси, имеется более подробная информация. В частности, некоторые из них, по данным сайта — воевали на стороне боевиков на Донбассе, причем среди них есть и граждане Украины.

А именно, исходя из сайта:

— Алтухов Александр Викторович, 18.04.1980 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ. Внештатный сотрудник ГРУ РФ из „ЧВК Вагнера“. Подразделение „Крест“, 2 рота, 2 взвод”.

— Волгин Алексей Владимирович, 21.06.1975 г.р.; Россия. “2019 — в составе ЧВК „Вагнер“ принимал участие в совершении военных преступлений в Судане”, — пишут на Миротворце, ссылаясь на данные СБУ.

— Дрига Олег Игоревич, 03.06.1986 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ. 5 ОМСБр (в/ч 08805) 1 АК (Донецкая обл.) ЮВО ВС РФ”.

— Руденко Александр Святославович, 26.12.1984 г.р.; Россия. “Служил по контракту 6 лет. Боевик НВФ на Донбассе с конца мая 2014. Летом 2015 находился на территории оккупированного Крыма. Член Союза Добровольцев Донбасса”, — говорится на сайте.

— Кошман Максим Ярославович, 06.09.1981 г.р., Украина, Донецкая обл. “Боевик НВФ СпН „Ольхон“. Разыскивается по СТ.260 Ч.5 УК Украины”

— Фетисов Геннадий Евгеньевич, 22.10.1986 г.р.; Украина, Донецкая обл. “Беркутовец предатель. Ком.взвода нвф „Оплот“. Позывной: Сова”.

— Каримов Ринат, 15.08.1984 г.р.; Россия, Челябинская обл. “Принимал участие в боевых действиях в Донецкой области в составе бандформирования “Спарта”, — сообщают на Миротвоце.

— Шубин Александр, 15.01.1996 г.р.; Украина, Луганская обл. “Боевик НВФ. Батальон Суркова-Прилепина”.

— Шеломенцев Игорь, 18.08.1975 г.р.; Республика Бурятия. Отмечается, что информация о нем взята из сводного реестра боевиков и наемников, мобилизованных т.н. “военкоматами” на временно оккупированной территории Донецкой области (лето 2014 года).

— Маслов Сергей Алексеевич, 29.09.1988 г.р.; Россия, Москва. “Участвовал в боевых действиях на территории Украины. Член российской ЧВК”.

— Зайдулен Рустем, 06.10.1974 г.р.; Россия. “Участвовал в боевых действиях на территории Украины”.

— Токаренко Андрей Викторович, 24.01.1965 г.р.; Россия, Москва. “Боевик НВФ на Донбассе, состоял в РДГ „Фугас“ с 2014”

— Сердюков Андрей Викторович, 16.08.1975 г.р.; Россия. “Боевик НВФ на территории Украины”.

— Сергеев Федор Михайлович, 17.05.1987 г.р.; Россия. “Член “Союза Добровольцев Донбасса”.

— Бакунович Андрей Петрович, 30.12.1977 г.р.; Россия. “Принимал участие в боевых действиях против Украины на Донбассе в р-не н.п. Дебальцево 2014-15 г. Должность в ЧВК „Вагнера“: командир группы — снайпер снайперской группы”.

— Шацкий Артем, 30.07.1982 г.р. Украина, Луганская обл. “Боевик НВФ НМ ЛНР. Подразделение: 1 мотострелковый батальон, разведывательный взвод. Должность: Командир взвода”.

Кроме того, российский писатель-террорист Захар Прилепин сообщил, что среди 32 задержанных бойцов российской ПВК Вагнера есть бывшие участники его батальона, воевавшего в составе “ДНР”.

“Среди задержанных в Минске представителей некоей ЧВК действительно есть несколько бывших бойцов из нашего батальона (который на данный момент уже не существует, напомню). То, что люди, воевавшие и воюющие в армии ДНР и ЛНР — воюют не только там, давно известно. Выезжают они и в Сирию, и в иные тёплые воюющие страны”, — написал он в Telegram.

УНН попытался подтвердить изложенную выше информацию в Службе безопастности Украины, но в пресс-службе сообщили, что на данный момент не могут предоставить никакой информации.

Как сообщал УНН, под Минском сегодня ночью задержали 32 боевиков частной военной компании “Вагнера”, еще один человек был задержан на юге Беларуси.