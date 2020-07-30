Затримання найманців "Вагнера" у Білорусі: бійці аби уникнути затримання апелювали до громадянства РФ

На відео чоловік в балаклаві і зі зміненим голосом повідомив, що затримання білоруські спецслужби проводили на основі підтвердженої інформації про те, що підозрювані чоловіки брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах.

“В ході затримання окремі фігуранти апелювали до російського громадянства, а також до служби в минулому в різних силових відомствах Росії, як підставою не притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності”, — додав чоловік, представлений в сюжеті як “співробітник групи А” (“Альфа” — антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі).

Сюжет державного телеканалу “Білорусь 1”:

Білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманця ПВК Вагнера. Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, “бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію”. Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.