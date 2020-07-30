Затримання найманців "Вагнера" у Білорусі: бійці аби уникнути затримання апелювали до громадянства РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Деякі із затриманих в Мінську найманців ПВК Вагнера на допиті повідомляли про російське громадянство і службу “в минулому” в силових відомствах Росії, пояснивши, що це дозволяє не залучати їх до кримінальної або адміністративної відповідальності. Про це йдеться в сюжеті державного каналу “Білорусь 1”, пише УНН.
На відео чоловік в балаклаві і зі зміненим голосом повідомив, що затримання білоруські спецслужби проводили на основі підтвердженої інформації про те, що підозрювані чоловіки брали участь у локальних війнах і збройних конфліктах.
“В ході затримання окремі фігуранти апелювали до російського громадянства, а також до служби в минулому в різних силових відомствах Росії, як підставою не притягнення їх до адміністративної або кримінальної відповідальності”, — додав чоловік, представлений в сюжеті як “співробітник групи А” (“Альфа” — антитерористичний підрозділ КДБ Білорусі).
Сюжет державного телеканалу “Білорусь 1”:
Білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманця ПВК Вагнера. Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили в КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, “бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію”. Всього для цих цілей в країну перекинули близько 200 осіб.