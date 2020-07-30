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Задержание наемников "Вагнера" в Беларуси: бойцы чтобы избежать задержания апеллировали к гражданству РФ

Киев  •  УНН

 • 31362 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Некоторые из задержанных в Минске наемников ЧВК Вагнера на допросе сообщали о российском гражданстве и службе “в прошлом” в силовых ведомствах России, объяснив, что это позволяет не привлекать их уголовной или административной ответственности. Об этом говорится в сюжете государственного канала “Беларусь 1”, пишет УНН.

На видео мужчина в балаклаве и с измененным голосом сообщил, что задержание белорусские спецслужбы проводили на основе подтвержденной информации о том, что подозреваемые мужчины участвовали в локальных войнах и вооруженных конфликтах.

“В ходе задержания отдельные фигуранты апеллировали к российскому гражданству, а также к службе в прошлом в различных силовых ведомствах России, как основанию не привлечения их к административной либо уголовной ответственности”, — добавил мужчина, представленный в сюжете как “сотрудник группы А” (“Альфа” — антитеррористическое подразделение КГБ Беларуси).

Сюжет государственного телеканала “Беларусь 1”:

Белорусское агентство БелТА 29 июля сообщило, что ночью под Минском задержали 32 наемника ЧВК Вагнера. Еще один боец был задержан на юге страны. Агентство указывало, что у них российское гражданство. Позже информацию подтвердили в КГБ Беларуси. Как отмечало БелТА, “боевики хотели дестабилизировать избирательную кампанию”. Всего для этих целей в страну перебросили около 200 человек.

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