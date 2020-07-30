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У МЗС відреагували на затримання "вагнерівців" у Білорусі

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КИЇВ. 30 липня. УНН. Міністерство закордонних справ вважає, що виявлення бойовиків ПВК "Вагнера" у Білорусі свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації у Білорусі напередодні президентських виборів. Відповідний коментар речниці МЗС Катерини Зеленко щодо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків оприлюднила пресслужба міністерства, передає УНН.

"Ми уважно слідкуємо за ситуацією навколо затримання білоруськими правоохоронцями декількох десятків російських бойовиків. За повідомленнями ЗМІ, серед них є ті, хто воював проти України на Донбасі. Україна давно попереджала, що учасники російських окупаційних сил та незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях на Сході України, використовуються в інших точках світу і становлять загрозу. Виявлення цих бойовиків у Білорусі підтверджує цей факт і свідчить, що вони можуть бути використані для дестабілізації ситуації у Білорусі напередодні президентських виборів", - йдеться у коментарі.

Зеленко підкреслила, що Україна розвиває добросусідські відносини з сусідньою Білоруссю, всебічно підтримує її суверенітет і незалежність.

"Питання щодо можливої екстрадиції чи інших правових дій будуть вирішуватися відповідними правоохоронними та спеціальними органами", - додала дипломат.

Нагадаємо, білоруське агентство БелТА 29 липня повідомило, що вночі під Мінськом затримали 32 найманця ПВК "Вагнера". Ще один боєць був затриманий на півдні країни. Агентство вказувало, що у них російське громадянство. Пізніше інформацію підтвердили у КДБ Білорусі. Як відзначало БелТА, "бойовики хотіли дестабілізувати виборчу кампанію". Всього для цих цілей у країну перекинули близько 200 осіб.

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