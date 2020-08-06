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МЗС: Україна все ще не отримувала офіційної згоди Білорусі на видачу "вагнерівців"

МЗС: Україна все ще не отримувала офіційної згоди Білорусі на видачу "вагнерівців"

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 серпня. УНН. Українська сторона ще не отримувала офіційної згоди від Білорусі на видачу арештованих бойовиків приватної військової компанії "Вагнера", частина з яких воювала проти української армії на Донбасі. Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає кореспондент УНН.

Так, Київ зробив запит про видачу бойовиків, і це питання було ключовим у ході вчорашньої розмови президентів України і Білорусі.

"Інформації про те, що Білорусь вже офіційно погодилася віддати цих осіб Україні, ми не маємо. Білорусь відразу надала нам список затриманих, наші правоохоронні органи його проаналізували і встановили: хто є чистим громадянином України, у кого український і російський паспорти, хто брав участь у збройних діях у складі російських формувань. Ми максимально все встановили, поіменно, знаємо, скільки їх... і наші правоохоронні органи робили запит про їх видачу", - розповів Кулеба.

Тож міністр підкреслив, що офіційної комунікації про згоду Мінська передати бойовиків Києву ще не було.

Нагадаємо, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 осіб, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер".

Варто зазначити, імена багатьох затриманих у Білорусі 33 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера" є у списку сайту "Миротворець". Більшість із них, за даними сайту, воювали на окупованій частині Донеччини.

Водночас, як повідомлялося в УНН, прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявляв, що Росія "не визнає українське громадянство" затриманих у Білорусі найманців ПВК "Вагнера".

Офіс Генпрокурора України уже поінформував компетентні органи Білорусі про наміри вимагати екстрадиції затриманих на її території учасників збройного конфлікту на Сході України.

Також в УНН повідомлялося, що Президент Білорусії Олександр Лукашенко заявив, що затримані у Білорусі 33 "вагнерівців" є першими із 180-200 осіб, запланованих для "закидання" у країну з метою дестабілізації ситуації. Додамо, що 5 серпня Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко обговорили питання екстрадиції затриманих.

Українські Національні Новини

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