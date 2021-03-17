Затримання в окупованому Криму українського “агента”: правоохоронці відкрили провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. Відкрито провадження через незаконного позбавлення волі співробітника "Радіо Свобода" (проект Крим.Реалії) Владислава Єсипенка на території тимчасово окупованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
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"За процесуального керівництва прокуратури автономії розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного позбавлення волі співробітника "Радіо Свобода" (проект Крим.Реалії) на території тимчасово окупованого півострова. Дії окупаційних "правоохоронців" кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що досудове розслідування здійснюватиметься ГУНП в АР Крим та міста Севастополя.
Що було раніше
16 березня в Центрі громадських зв’язків ФСБ Росії заявили, що Владиславу Єсипенку, затриманому в окупованому Криму 10 березня, інкримінують збір інформації “в інтересах спецслужб України”, зокрема Служби зовнішньої розвідки.
Як стверджують в ФСБ, Єсипенко “здійснював фото- і відеофіксацію місцевості, об’єктів життєзабезпечення і місць масового перебування людей на території Криму”.
Пізніше з’ясувалось, що Єсипенко є позаштатним журналістом “Радіо Свобода”.
Правозахисники заявили, що чоловіку не дають доступу до незалежного адвоката, і закликали звільнити його. Єсипенка арештували до 11 травня.