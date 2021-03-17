Задержание в оккупированном Крыму украинского "агента": правоохранители открыли производство

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"При процессуальном руководстве прокуратуры автономии начато уголовное производство по факту незаконного лишения свободы сотрудника "Радио Свобода" (проект Крым.Реалии) на территории временно оккупированного полуострова. Действия оккупационных "правоохранителей" квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы )", - говорится в сообщении.

Отмечается, что досудебное расследование будет осуществляться ГУНП в АР Крым и города Севастополя.

Что было раньше

16 марта в Центре общественных связей ФСБ России заявили, что Владиславу Есипенко, задержанному в оккупированном Крыму 10 марта, инкриминируют сбор информации "в интересах спецслужб Украины", в частности Службы внешней разведки.



Как утверждают в ФСБ, Есипенко "осуществлял фото- и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма".



Позже выяснилось, что Есипенко является внештатным журналистом "Радио Свобода" .

Правозащитники заявили, что мужчине не дают доступа к независимому адвокату, и призвали освободить его. Есипенко арестовали до 11 мая.