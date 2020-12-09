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Затримання шпигуна у Данії: посольство Росії відреагувало

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Посольство Росії в Данії вважає арешт росіянина і пред’явлені йому звинувачення в шпигунстві помилкою. Про це йдеться в коментарі російської дипмісії, пише УНН.

“У зв’язку з висуненням звинувачень у шпигунстві стосовно російського громадянина, посольство Росії в Данії вважає арешт нашого співвітчизника і пред’явлені йому звинувачення помилкою. Розраховуємо на неупереджений підхід датського правосуддя до розгляду зазначеної справи. Сподіваємося на виправдувальний вердикт суду і звільнення нашого співвітчизника”, — йдеться в заяві.

Датська прокуратура повідомила в середу про пред’явлення обвинувачення в шпигунстві громадянинові РФ, що постійно проживає в королівстві. Підсудний, який знаходиться під вартою з початку липня 2020 року, підозрюється серед іншого в наданні датських енергетичних технологій російській розвідці.

Прокуратура має намір вимагати для росіянина тюремного ув’язнення і депортації з Данії. Процес буде йти в закритому режимі.

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