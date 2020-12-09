Данія затримала та звинуватила росіянина у шпіонажі на користь Москви

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КИЇВ. 9 грудня. УНН. Датська прокуратура пред’явила в середу звинувачення в шпигунстві громадянинові РФ, що постійно проживає в північноєвропейській країні. Про це йдеться в прес-релізі відомства, передає УНН.

“Звинувачення пред’явлене відповідно до пункту 108 Кримінального кодексу. Підсудний, який знаходиться під вартою з початку липня 2020 року, підозрюється, серед іншого, в наданні датських енергетичних технологій російській розвідці”, — зазначено в повідомленні.

Підкреслюється, що справу порушено в рамках більш масштабного розслідування, проведеного службою розвідки поліції. Прокуратура має намір вимагати для росіянина тюремного ув’язнення і депортації з Данії. Процес буде йти в закритому режимі.

Прокуратура і розвідслужба поліції в даний час не дають ніяких коментарів по цій справі.

Нагадаємо, влітку цього року Служба безпеки поліції Норвегії затримала в Осло підданого країни за підозрою в передачі іноземній державі відомостей, які можуть нашкодити безпеки країни, а конкретно російському розвіднику.

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