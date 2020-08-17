Співробітника норвезької компанії, яка працює з "Північним потоком-2", затримали на зустрічі з розвідником РФ

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Служба безпеки поліції Норвегії затримала 15 серпня в Осло підданого країни за підозрою в передачі іноземній державі відомостей, які можуть нашкодити безпеці країни. Про це повідомляється в Twitter служби, зазначає УНН.

Його затримали під час зустрічі в ресторані з офіцером російської розвідки, уточнює газета Aftenposten з посиланням на заяву прес-секретаря служби Ліні Нігор. Затриманий визнає, що отримав гроші за передачу інформації, але заперечує, що його дії несли загрозу інтересам країни, розповіла його адвокат Маріанне Дарре-Насс.

Ім’я затриманого норвезькі ЗМІ не наводять. За даними VG, мова йде про співробітника агентства DNV GL, який по роботі часто спілкувався з експертами оборонного сектору країни.

Агентство займається сертифікацією корабельного устаткування і підводних трубопроводів, в тому числі і в Росії, і виступає сертифікуючою організацією для газопроводу “Північний потік-2”.

PST pågrep lørdag 15. august en norsk borger i Oslo. Mannen er siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, § 123 og § 124. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag 17. august kl 1500.

— PST (@PSTnorge) August 17, 2020

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