Сотрудника норвежской компании, работающей с "Северным потоком-2", задержали на встрече с разведчиком РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности полиции Норвегии задержала 15 августа в Осло подданного страны по подозрению в передаче иностранному государству сведений, которые могут навредить безопасности страны. Об этом сообщается в Twitter службы, отмечает УНН.
Его задержали во время встречи в ресторане с офицером российской разведки, уточняет газета Aftenposten со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы Лине Нигор. Задержанный признает, что получил деньги за передачу информации, но отрицает, что его действия несли угрозу интересам страны, рассказала его адвокат Марианне Дарре-Насс.
Имя задержанного норвежские СМИ не приводят. По данным VG, речь идет о сотруднике агентства DNV GL, который по работе часто общался с экспертами оборонного сектора страны.
Агентство занимается сертификацией корабельного оборудования и подводных трубопроводов, в том числе и в России, и выступает сертифицирующей организацией для газопровода “Северный поток-2”.
PST pågrep lørdag 15. august en norsk borger i Oslo. Mannen er siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, § 123 og § 124. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag 17. august kl 1500.— PST (@PSTnorge) August 17, 2020