Сотрудника норвежской компании, работающей с "Северным потоком-2", задержали на встрече с разведчиком РФ

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83269 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101953 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126779 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107401 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127391 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101273 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102100 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104050 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101958 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 августа. УНН. Служба безопасности полиции Норвегии задержала 15 августа в Осло подданного страны по подозрению в передаче иностранному государству сведений, которые могут навредить безопасности страны. Об этом сообщается в Twitter службы, отмечает УНН.

Его задержали во время встречи в ресторане с офицером российской разведки, уточняет газета Aftenposten со ссылкой на заявление пресс-секретаря службы Лине Нигор. Задержанный признает, что получил деньги за передачу информации, но отрицает, что его действия несли угрозу интересам страны, рассказала его адвокат Марианне Дарре-Насс.

Имя задержанного норвежские СМИ не приводят. По данным VG, речь идет о сотруднике агентства DNV GL, который по работе часто общался с экспертами оборонного сектора страны.

Агентство занимается сертификацией корабельного оборудования и подводных трубопроводов, в том числе и в России, и выступает сертифицирующей организацией для газопровода “Северный поток-2”.

PST pågrep lørdag 15. august en norsk borger i Oslo. Mannen er siktet for å ha overlevert informasjon til fremmed stat som kan skade grunnleggende nasjonale interesser, § 123 og § 124. Han blir fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett mandag 17. august kl 1500.

— PST (@PSTnorge) August 17, 2020

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