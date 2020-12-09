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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 23012 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 81414 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101460 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117564 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152366 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200085 просмотра

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Дания задержала и обвинила россиянина в шпионаже в пользу Москвы

Дания задержала и обвинила россиянина в шпионаже в пользу Москвы

Киев  •  УНН

 • 11151 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Датская прокуратура предъявила в среду обвинение в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в североевропейской стране. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства, передает УНН.

“Обвинение предъявлено в соответствии с пунктом 108 Уголовного кодекса. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается, среди прочего, в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке”, — отмечено в сообщении.

Подчеркивается, что дело возбуждено в рамках более масштабного расследования, проводимого разведслужбой полиции. Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме.

Прокуратура и разведслужба полиции в настоящее время не дают никаких комментариев по этому делу.

Напомним, летом этого года Служба безопасности полиции Норвегии задержала в Осло подданного страны по подозрению в передаче иностранному государству сведений, которые могут навредить безопасности страны, а конкретно российскому разведчику.

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