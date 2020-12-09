Задержание шпиона в Дании: посольство России отреагировало
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии, пишет УНН.
“В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника”, — говорится в заявлении.
Датская прокуратура сообщила в среду о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.
Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме.