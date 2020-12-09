Задержание шпиона в Дании: посольство России отреагировало

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
09:55 • 40518 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
08:59 • 60808 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
08:31 • 73602 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
07:12 • 86723 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 112014 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 113897 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 126054 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 156145 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Задержание шпиона в Дании: посольство России отреагировало

Задержание шпиона в Дании: посольство России отреагировало

Киев  •  УНН

 • 12154 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Посольство России в Дании считает арест россиянина и предъявленные ему обвинения в шпионаже ошибкой. Об этом говорится в комментарии российской дипмиссии, пишет УНН.

“В связи с выдвижением обвинений в шпионаже в отношении российского гражданина, посольство России в Дании считает арест нашего соотечественника и предъявленные ему обвинения ошибкой. Рассчитываем на непредвзятый подход датского правосудия к рассмотрению указанного дела. Надеемся на оправдательный вердикт суда и освобождение нашего соотечественника”, — говорится в заявлении.

Датская прокуратура сообщила в среду о предъявлении обвинения в шпионаже гражданину РФ, постоянно проживающему в королевстве. Подсудимый, который находится под стражей с начала июля 2020 года, подозревается среди прочего в предоставлении датских энергетических технологий российской разведке.

Прокуратура намерена требовать для россиянина тюремного заключения и депортации из Дании. Процесс будет идти в закрытом режиме.

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