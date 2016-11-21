Затори у столиці сягнули 6 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Станом на 8:45 затори у столиці сягнули 6 балів, передає УНН з посиланням на “Яндекс-Карти”.
Рух ускладнено на вулицях Федора Ернста, Народного Ополчення, Максима Кривоноса, Курській, Жилянській, Паньківській, Бесарабській, Басейній, Павла Скоропадського, Пушкінській, Богдана Хмельницького, Студентській та Мечникова. Тут швидкість руху не перевищує 10 км на годину.
Також затори спостерігаються на бульварі Лесі Українки, Бессарабській площі, Повітрофлотському проспекті, проспекті Перемоги, бульварі Тараса Шевченка, Кудрявському узвозі, Делегатському провулку та проспекті Валерія Лобановського.
Нагадаємо, поліція обмежила рух автотранспорту деякими центральними вулицями столиці 21 листопада у зв’язку із великою кількістю заяв, поданих на проведення масових акцій.