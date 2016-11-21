Пробки в столице достигли 6 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 8:45 пробки в столице достигли 6 баллов, передает УНН со ссылкой на "Яндекс-карты".
Движение затруднено на улицах Федора Эрнста, Народного Ополчения, Максима Кривоноса, Курской, Жилянской, Паньковской, Бессарабской, Бассейной, Павла Скоропадского, Пушкинской, Богдана Хмельницкого, Студенческой и Мечникова. Здесь скорость движения не превышает 10 км в час.
Также пробки наблюдаются на бульваре Леси Украинки, Бессарабской площади, Воздухофлотском проспекте, проспекте Победы, бульваре Тараса Шевченко, Кудрявском спуске, Делегатском переулке и проспекте Валерия Лобановского.
Напомним, полиция ограничила движение автотранспорта по некоторым центральным улицам столици 21 ноября в связи с большим количеством заявлений, поданных на проведение массовых акций .