Затори у Києві знизилися до шести балів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Станом на 10:50 затори у Києві сягають 6 балів. Про це УНН повідомляє з посиланням на "Яндекс-карти".
Ускладнення руху станом на 10:30 спостерігалося на вулиці Грушевській, Прорізній, Івана Мазепи, Володимирській, Хорива, Жилянській, Великій Васильківській, Мельникова, Набережно-Хрещатицькій, Полтавській, Академіка Заболотного. Швидкість руху транспорту тут не перевищує 7 км на годину.
Затори також спостерігаються на Набережному шосе, Повітрофлотському проспекті, Наддніпрянському шосе, Кільцевій дорозі та проспекті Валерія Лобановського.
Нагадаємо, у центрі Києва тривають масові акції, перекритор рух транспорту на влиці Хрещатик.
Поліція повідомила про відсутність порушень порядку в центрі Києва.