Пробки в Киеве снизились до шести баллов

Затруднение движения по состоянию на 10:30 наблюдалось на улице Грушевского, Прорезной, Ивана Мазепы, Владимирской, Хорива, Жилянской, Большой Васильковской, Саксаганского, Набережно-Крещатицкой, Полтавской, Академика Заболотного. Скорость движения транспорта здесь не превышает 7 км в час.

Пробки также наблюдаются на Набережном шоссе, Воздухофлотском проспекте, Надднепрянском шоссе, Окружной дороге и проспекте Валерия Лобановского.