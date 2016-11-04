Затори у Києві сягнули 4 балів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада УНН. Затори у Києві станом на 9:20 сягнули 4 балів. Про це УНН передає з посиланням на “Яндекс-карти”.
Наразі рух ускладнений на вулицях Хрещатик, Константинівська, Жилянська, Чорновола, Вокзальна, Генерала Тупікова, Миколи Василенка, Саксаганського, Щусева, Еспланадній, Костельній, Автозаводській, Героїв Дніпра, Кирилівській, Дорогожицькій. Швидкість рух там коливається від 7 до 15 км на годину.
Затори, крім цього, спостерігаються на Проспекті Перемоги, Володимирському спуску, Набережному шосе, перевулку Рилєєва.
Також, за даними “Яндекс-карти”, з 9:10 у столиці зафіксовано 10 ДТП.