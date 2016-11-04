Пробки в Киеве достигли 4 баллов
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября УНН. Пробки в Киеве по состоянию на 9:20 достигли 4 баллов. Об этом УНН передает со ссылкой на "Яндекс-карты".
Сейчас движение затруднено на улицах Крещатик, Константиновская, Жилянская, Черновола, Вокзальная, Генерала Тупикова, Николая Василенко, Саксаганского, Щусева, Эспланадной, Костельной, Автозаводской, Героев Днепра, Кирилловской, Дорогожицкой. Скорость движения там колеблется от 7 до 15 км в час.
Пробки, кроме этого, наблюдаются на Проспекте Победы, Владимирском спуске, Набережном шоссе, переулке Рылеева.
Также, по данным "Яндекс-карты", с 9:10 в столице зафиксировано 10 ДТП.