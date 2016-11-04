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15 марта, 19:03 • 115489 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167355 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138442 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130852 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113083 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105648 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101556 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135489 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пробки в Киеве достигли 4 баллов

Пробки в Киеве достигли 4 баллов

Киев • УНН

 • 4854 просмотра

КИЕВ. 4 ноября УНН. Пробки в Киеве по состоянию на 9:20 достигли 4 баллов. Об этом УНН передает со ссылкой на "Яндекс-карты".

Сейчас движение затруднено на улицах Крещатик, Константиновская, Жилянская, Черновола, Вокзальная, Генерала Тупикова, Николая Василенко, Саксаганского, Щусева, Эспланадной, Костельной, Автозаводской, Героев Днепра, Кирилловской, Дорогожицкой. Скорость движения там колеблется от 7 до 15 км в час.

Пробки, кроме этого, наблюдаются на Проспекте Победы, Владимирском спуске, Набережном шоссе, переулке Рылеева.

Также, по данным "Яндекс-карты", с 9:10 в столице зафиксировано 10 ДТП.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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