Заступник голови АП задекларував акції Microsoft та 50 грн у "Сбербанку"

У Д.Шимківа є квартира у Києві 182,10 кв. м, також автостоянка площею 15 кв. м, машиномісце площею трохи більше 18 кв. м. Дружина Д.Шимківа, Галина Булигіна, має у свої власності будинок площею 269,9 кв. м.

У спільній власності подружжя також є квартира у столиці на 122,7 кв. м.

Також у володінні дружини є земельні ділянки в Іванковичах Васильківського району Київської області: три земельні ділянки площею 1030, 920 та 90 кв. м. Виходячи з декларації на цих земельних ділянках, дружина Д.Шимківа веде будівництво дачного будинку та господарської споруди.

Також Д.Шимків володіє половиною квартири у Львові загальною площею 51,1 кв. м.

Д.Шимків задекларував два дорогих годинника: годинник Breitling Chronometre та годинник Jaeger-LeCoultre Master. Вартість годинників не вказана.

Також він вказав у декларації годинник та прикраси Cartier, каблучку Tiffany&Co та дві шуби, які належать дружині.

Д.Шимків має автомобіль Audi A4 1.8T 2003 року. Г.Булигіна має у власності Audi A5 2.0 TFSI 2011 року та Audi Q7 3.0 TDI 2014 року.

Д.Шимків має акції Microsoft Corporation сумарною номінальною вартістю понад 2 млн 700 тис. грн.

Заробітна плата декларанта — 195 тис. 957 грн. Також він задекларував дохід від відчуження рухомого майна ( крім цінних паперів та корпоративних прав) — 76 тис. грн, проценти від банківського вкладу — 581 грн (з банківського вкладу на суму 102 тис. 107 грн), дивіденди — 305 тис. 852 грн.

Д.Шимків має рахунки в іноземних банках: Danske Bank AS (30 тис. 799 датських крон), JPMorgan Chase Bank, N.A (13 тис. 90 дол. США).

Готівкові кошти — 255 тис. дол. США та 200 тис. грн — Д.Шимків також тримає в банківській установі. Також він задекларував 22 тис. євро готівкових котів та кошти позичені третій особі на суму 150 тис. дол.

Також він вказав 50 грн на рахунку у “Сбербанку”.

Д.Шимків є членом Вітрильної Федерації України, входить до керівних органів Благодійного фонду Богдана Гаврилишина, також є членом наглядової ради Львівського національного університету імені Івана Франка, членом наглядового органу Фонду підтримки реформ в України.

Нагадаємо, Дмитро Шимків у 1997 р. з відзнакою закінчив університет “Львівська політехніка”, отримавши диплом у сфері радіоелектроніки, інформаційних технологій та телекомунікацій. Під час навчання ініціював створення однієї з перших університетських комп’ютерних мереж в Україні — PolyNet. У 1998 р. Дмитро Шимків переїхав до Копенгагена, де працював в компанії ALTA Copenhagen. Після повернення в Україну в 2000 р. заснував компанію Alfa Team, яку через 2 роки продав датській корпорації ALTA A/S. Після реорганізації Alfa Team була перетворена в ALTA Eastern Europe, а Дмитро Шимків очолив R&D відділ ALTA A/S, керуючи командою розробників в Данії, Україні та США. У 2007 р. Шимків зайняв посаду директора з продажів у корпоративному сегменті компанії “Microsoft Україна”, а у 2009 р. був призначений генеральним директором представництва.