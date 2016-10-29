Заместитель главы АП задекларировал акции Microsoft и 50 грн в "Сбербанке"

У Д.Шимкива есть квартира в Киеве 182,10 кв. м, также автостоянка площадью 15 кв. м, машиноместо площадью не более 18 кв. м. Жена Д.Шимкива, Галина Булыгина, имеет в своей собственности дом площадью 269,9 кв. м.

В общей собственности супругов также есть квартира в столице на 122,7 кв. м.

Также во владении жены есть земельные участки в Иванковичах Васильковского района Киевской области: три земельных участка площадью 1030, 920 и 90 кв. м. Исходя из декларации на этих земельных участках, жена Д.Шимкива ведет строительство дачного дома и хозяйственной постройки.

Также Д.Шимкив владеет половиной квартиры во Львове общей площадью 51,1 кв. м.

Д.Шимкив задекларировал двое дорогих часов: часы Breitling Chronometre и часы Jaeger-LeCoultre Master. Стоимость часов не указана.

Также он указал в декларации часы и украшения Cartier, кольцо Tiffany & Co и две шубы, принадлежащих жене.

Д.Шимкив имеет автомобиль Audi A4 1.8T 2003 года. Г.Булигина имеет в собственности Audi A5 2.0 TFSI 2011 года и Audi Q7 3.0 TDI 2014 года.

Д.Шимкив имеет акции Microsoft Corporation суммарной номинальной стоимостью более 2 млн 700 тыс. грн.

Заработная плата декларанта - 195 тыс. 957 грн. Также он задекларировал доход от отчуждения движимого имущества (кроме ценных бумаг и корпоративных прав) - 76 тыс. грн, проценты от банковского вклада - 581 грн (с банковского вклада на сумму 102 тыс. 107 грн), дивиденды - 305 тыс. 852 грн.

Д.Шимкив имеет счета в иностранных банках: Danske Bank AS (30 тыс. 799 датских крон), JPMorgan Chase Bank, NA (13 тыс. 90 долл. США).

Наличные средства - 255 тыс. долл. США и 200 тыс. грн - Д.Шимкив также держит в банковском учреждении. Также он задекларировал 22 тыс. евро наличных средств и средства заемные третьему лицу на сумму 150 тыс. долл.

Также он указал 50 грн на счету в "Сбербанке".

Д.Шимкив является членом Парусной Федерации Украины, входит в руководящие органы Благотворительного фонда Богдана Гаврилишина, также является членом наблюдательного совета Львовского национального университета имени Ивана Франко, членом наблюдательного органа Фонда поддержки реформ в Украине.

Напомним, Дмитрий Шимкив в 1997 году с отличием окончил университет "Львовская политехника", получив диплом в области радиоэлектроники, информационных технологий и телекоммуникаций. Во время учебы инициировал создание одной из первых университетских компьютерных сетей в Украине - PolyNet. В 1998 г. Дмитрий Шимкив переехал в Копенгаген, где работал в компании ALTA Copenhagen. По возвращении в Украину в 2000 г. основал компанию Alfa Team, которую через 2 года продал датской корпорации ALTA A/S. После реорганизации Alfa Team была преобразована в ALTA Eastern Europe, а Дмитрий Шимкив возглавил R&D отдел ALTA A/S, управляя командой разработчиков в Дании, Украины и США. В 2007 г. Д.Шимкив занял должность директора по продажам в корпоративном сегменте компании "Microsoft Украина", а в 2009 году. Был назначен генеральным директором представительства.