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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 23937 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Заступник генсека ООН прибув до Херсона

Заступник генсека ООН прибув до Херсона

Київ • УНН

 • 642333 перегляди

КИЇВ. 13 грудня. УНН. До Херсона з робочою поїздкою прибули представники ООН. Як повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, серед них і заступник генсека ООН Мартін Гріффітс, передає УНН.

Деталі

За словами Янушевич, в рамках чотириденного візиту в Україну до нашого міста приїхав Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні.

"Разом ми поспілкувалися з людьми у Пунктах незламності та точках, де видають гуманітарну допомогу. За сприяння ООН покращимо роботу гуманітарних організацій та вирішимо ще більше проблемних питань херсонців", - додав голова ОВА.

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