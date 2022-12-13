Заступник генсека ООН прибув до Херсона

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За словами Янушевич, в рамках чотириденного візиту в Україну до нашого міста приїхав Мартін Гріффітс, заступник Генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні.

"Разом ми поспілкувалися з людьми у Пунктах незламності та точках, де видають гуманітарну допомогу. За сприяння ООН покращимо роботу гуманітарних організацій та вирішимо ще більше проблемних питань херсонців", - додав голова ОВА.

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