Заместитель генсека ООН прибыл в Херсон
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. В Херсон с рабочей поездкой прибыли представители ООН. Как сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, среди них и заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс, передает УНН.
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По словам Янушевича, в рамках четырехдневного визита в Украину в наш город приехал Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, и Дениз Браун, постоянная координатор системы ООН в Украине.
"Вместе мы пообщались с людьми в Пунктах несокрушимости и точках, где выдают гуманитарную помощь. При содействии ООН улучшим работу гуманитарных организаций и решим еще больше проблемных вопросов херсонцев", - добавил глава ОВА.
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