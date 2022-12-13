Заместитель генсека ООН прибыл в Херсон

Детали

По словам Янушевича, в рамках четырехдневного визита в Украину в наш город приехал Мартин Гриффитс, заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи, и Дениз Браун, постоянная координатор системы ООН в Украине.

"Вместе мы пообщались с людьми в Пунктах несокрушимости и точках, где выдают гуманитарную помощь. При содействии ООН улучшим работу гуманитарных организаций и решим еще больше проблемных вопросов херсонцев", - добавил глава ОВА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Херсонщину за сутки оккупанты обстреляли 57 раз: трое погибших, 15 раненых