Козловський та Фреймут влаштували сюрприз для своєї вчительки
Київ • УНН
Засновник ФК та Академії "Рух" Григорій Козловський та ведуча Ольга Фреймутзнову сіли за "парту" з улюбленою вчителькою Оксаною Михайлівною Деркач в Emily Resort.
Засновник ФК "Рух" Григорій Козловський та Ольга Фреймут зустрілись зі своєю вчителькою в Emily Resort
В Emily Resort відбулася тепла та зворушлива зустріч: засновник футбольного клубу "Рух" Григорій Козловський та відома телеведуча Ольга Фреймут зустрілися зі своєю колишньою вчителькою.
Несподіваний візит до Emily Resort
Як стало відомо, педагогиня, яка колись навчала майбутнього бізнесмена та ведучу, була запрошена до сучасного оздоровчого комплексу Emily Resort, де й відбулася зустріч.
Наша з Григорієм Козловським улюблена вчителька Оксана Михайлівна Деркач. Мініатюрна зустріч випускників у Emily Resort
Теплі спогади та шана наставникам
Григорій Козловський та Ольга Фреймут не приховували своєї радості, тепло спілкуючись зі своєю наставницею. Такі зустрічі є яскравим прикладом того, що успішні люди пам'ятають і шанують тих, хто вкладав у них знання та сили на початку їхнього життєвого шляху.
Зустріч пройшла у дружній атмосфері. І Григорію Козловському, бізнесмену, меценату та спортивному функціонеру, було чим поділитись.
Визнання діяльності Григорія Козловського
Нещодавно діяльність Григорія Петровича Козловського отримала високу оцінку: видання "Економічні новини" включило Козловського до рейтингу ТОП-10 інвесторів Західної України, відзначивши його як яскравий приклад соціально відповідального бізнесу.