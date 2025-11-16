$42.060.00
Эксклюзив
16 ноября, 08:19
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Козловский и Фреймут устроили сюрприз для своей учительницы

Киев • УНН

 • 1082 просмотра

Основатель ФК и Академии "Рух" Григорий Козловский и ведущая Ольга Фреймут снова сели за "парту" с любимой учительницей Оксаной Михайловной Деркач в Emily Resort.

Козловский и Фреймут устроили сюрприз для своей учительницы
Григорий Козловский - почетный президент и основатель ФК "Рух" (Львов)

Основатель ФК "Рух" Григорий Козловский и Ольга Фреймут встретились со своей учительницей в Emily Resort

В Emily Resort состоялась теплая и трогательная встреча: основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и известная телеведущая Ольга Фреймут встретились со своей бывшей учительницей.

Неожиданный визит в Emily Resort

Как стало известно, педагог, которая когда-то обучала будущего бизнесмена и ведущую, была приглашена в современный оздоровительный комплекс Emily Resort, где и состоялась встреча.

Наша с Григорием Козловским любимая учительница Оксана Михайловна Деркач. Миниатюрная встреча выпускников в Emily Resort 

 - подписала фотографию Ольга Фреймут.

Теплые воспоминания и уважение к наставникам

Григорий Козловский и Ольга Фреймут не скрывали своей радости, тепло общаясь со своей наставницей. Такие встречи являются ярким примером того, что успешные люди помнят и уважают тех, кто вкладывал в них знания и силы в начале их жизненного пути.

Встреча прошла в дружеской атмосфере. И Григорию Козловскому, бизнесмену, меценату и спортивному функционеру, было чем поделиться.

Признание деятельности Григория Козловского

Недавно деятельность Григория Петровича Козловского получила высокую оценку: издание "Экономические новости" включило Козловского в рейтинг ТОП-10 инвесторов Западной Украины, отметив его как яркий пример социально ответственного бизнеса.

Лилия Подоляк

Новости Бизнеса
Ольга Фреймут