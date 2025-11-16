Козловский и Фреймут устроили сюрприз для своей учительницы
Киев • УНН
Основатель ФК и Академии "Рух" Григорий Козловский и ведущая Ольга Фреймут снова сели за "парту" с любимой учительницей Оксаной Михайловной Деркач в Emily Resort.
В Emily Resort состоялась теплая и трогательная встреча: основатель футбольного клуба "Рух" Григорий Козловский и известная телеведущая Ольга Фреймут встретились со своей бывшей учительницей.
Неожиданный визит в Emily Resort
Как стало известно, педагог, которая когда-то обучала будущего бизнесмена и ведущую, была приглашена в современный оздоровительный комплекс Emily Resort, где и состоялась встреча.
Теплые воспоминания и уважение к наставникам
Григорий Козловский и Ольга Фреймут не скрывали своей радости, тепло общаясь со своей наставницей. Такие встречи являются ярким примером того, что успешные люди помнят и уважают тех, кто вкладывал в них знания и силы в начале их жизненного пути.
Встреча прошла в дружеской атмосфере. И Григорию Козловскому, бизнесмену, меценату и спортивному функционеру, было чем поделиться.
Признание деятельности Григория Козловского
Недавно деятельность Григория Петровича Козловского получила высокую оценку: издание "Экономические новости" включило Козловского в рейтинг ТОП-10 инвесторов Западной Украины, отметив его как яркий пример социально ответственного бизнеса.