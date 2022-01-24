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Засновник WikiLeaks Ассанж домігся права на апеляцію щодо екстрадиції до США

Засновник WikiLeaks Ассанж домігся права на апеляцію щодо екстрадиції до США

Київ • УНН

 • 11854 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж отримав право оскаржити рішення Високого суду Лондона щодо його екстрадиції до США у Верховному суді Великої Британії. Поки що йдеться лише про те, що йому дозволено подати апеляцію, але гарантій її розгляду немає, пише УНН з посиланям на російську службу BBC.

Деталі

Як вказано, це означає, що може пройти ще багато місяців, перш ніж суд винесе остаточне рішення. У будь-якому випадку це дає Ассанжу відстрочку екстрадиції до США, де він обвинувачується у змові з метою отримання та розкриття відомостей, що становлять державну таємницю.

Доповнення

Обвинувачення проти нього було висунуто після того, як у 2010 та 2011 роках на створеному ним сайті WikiLeaks було опубліковано тисячі секретних документів уряду США, включаючи дипломатичне листування та інформацію військового характеру.

Творець WikiLeaks перебуває у британській в'язниці з 2019 року. У січні 2021 року британський суд відмовився його екстрадувати, посилаючись на недостатні гарантії його безпеки з боку США.

У грудні 2021 року Міністерство юстиції США виграло апеляцію у Високому суді Лондона проти попереднього рішення про відмову у видачі Ассанжу.

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