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15 марта, 19:03 • 108094 просмотра

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Основатель WikiLeaks Ассанж добился права на апелляцию относительно экстрадиции в США

Основатель WikiLeaks Ассанж добился права на апелляцию относительно экстрадиции в США

Киев • УНН

 • 11852 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж получил право оспорить решение Высокого суда Лондона о его экстрадиции в США в Верховном суде Великобритании. Пока что речь идет лишь о том, что ему разрешено подать апелляцию, но гарантий ее рассмотрения нет, пишет УНН со ссылкой на российскую службу BBC.

Детали

Как указано, это означает, что может пройти еще много месяцев, прежде чем суд вынесет окончательное решение. В любом случае это дает Ассанжу отсрочку экстрадиции в США, где он обвиняется в заговоре с целью получения и раскрытия сведений, составляющих государственную тайну.

Дополнение

Обвинение против него было выдвинуто после того, как в 2010 и 2011 годах на созданном им сайте WikiLeaks были опубликованы тысячи секретных документов правительства США, включая дипломатическую переписку и информацию военного характера.

Создатель WikiLeaks находится в британской тюрьме с 2019 года. В январе 2021 года британский суд отказался его экстрадировать, ссылаясь на недостаточные гарантии его безопасности со стороны США.

В декабре 2021 года Министерство юстиции США выиграло апелляцию в Высоком суде Лондона против предыдущего решения об отказе в выдаче Ассанжа.

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