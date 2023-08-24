"Зарано говорити про звільнення Криму": Зеленський прокоментував спецоперацію ГУР на півострові

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"Зарано говорити про звільнення Криму. Друге - детальна доповідь буде у мене від генерала Буданова. Третє - так, це наші хлопці. Четверте - з нашого боку жертв немає, це гарна новина. Принаймні, це те, що я телефоном міг обговорити з керівником ГУР МОУ", - сказав Зеленський, відповідаючи на питання, чи означає спецоперація в Криму звільнення якоїсь кількості населених пунктів півострова, початок деокупації півострова.

Раніше

Видання "Крим.Реалії" повідомляло, що з 5 години ранку 24 серпня біля населеного пункту Маяк на мисі Тарханкут було чути вибухи.

Представник ГУР МОУ Андрій Юсов повідомив, що у тимчасово окупованому Криму вранці стався бій за участю плавзасобів і авіації, підрозділи української розвідки здійснили висадку на півострові в рамках спецоперації.

Очільник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що операція військових ГУР на території Криму сьогодні вночі - це знак кримчанам про те, що про них не забули, і півострів обов’язково буде деокупований.