"Рано говорить об освобождении Крыма": Зеленский прокомментировал спецоперацию ГУР на полуострове

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"Рано говорить об освобождении Крыма. Второе - подробный доклад будет у меня от генерала Буданова. Третье - да, это наши ребята. Четвертое - с нашей стороны жертв нет, это хорошая новость. По крайней мере, это то, что я по телефону мог обсудить с руководителем ГУР МОУ", - сказал Зеленский, отвечая на вопрос, означает ли спецоперация в Крыму освобождение какого-то количества населенных пунктов полуострова, начало деоккупации полуострова.

Ранее

Издание "Крым.Реалии" сообщало, что с 5 часов утра 24 августа возле населенного пункта Маяк на мысе Тарханкут были слышны взрывы.

Представитель ГУР МОУ Андрей Юсов сообщил, что во временно оккупированном Крыму утром произошел бой с участием плавсредств и авиации, подразделения украинской разведки осуществили высадку на полуострове в рамках спецоперации.

Глава ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что операция военных ГУР на территории Крыма сегодня ночью - это знак крымчанам о том, что о них не забыли, и полуостров обязательно будет деоккупирован.