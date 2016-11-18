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Запуску електронного декларування недостатньо, щоб МВФ закрив очі на затримку виконання інших умов співпраці - експерт

Запуску електронного декларування недостатньо, щоб МВФ закрив очі на затримку виконання інших умов співпраці - експерт

Київ • УНН

 • 10244 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Уряд, парламент і Президент мають показати свою готовність зробити ключові речі для надання наступного траншу від МВФ. Про це в ефірі “5 каналу” заявив виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, передає УНН.

“Як мені здається, все ж таки не вистачило українській владі запуску системи електронних декларацій для того, щоб МВФ закрив очі на затримку у виконанні інших умов, які й були хоча відносно в невеликій кількості. Це, наприклад, подання законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення, запуск роботи по пенсійній реформі. Але МВФ, судячи з усього, таки прийняв рішення, зважаючи на хвилю популізму, яка зараз піднялася в Україні, уряд, парламент і Президент мають показати свою готовність зробити ключові речі — це надання НАБУ права на самостійно прослуховування в тих справах, які розслідуються бюро, а також те, що стосується бюджету”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, Національний банк України вітає завершення місії Міжнародного валютного фонду в рамках третього перегляду програми співпраці України та міжнародної організації і сподівається, що своєчасне прийняття бюджету на 2017 рік дозволить пришвидшити завершення третього перегляду програми та отримання чергового траншу від МВФ.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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