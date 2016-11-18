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15 марта, 19:03 • 108930 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 149120 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126931 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120225 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106798 просмотра

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15 марта, 11:23 • 102398 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Запуска электронного декларирования недостаточно, чтобы МВФ закрыл глаза на задержку выполнения других условий сотрудничества - эксперт

Запуска электронного декларирования недостаточно, чтобы МВФ закрыл глаза на задержку выполнения других условий сотрудничества - эксперт

Киев • УНН

 • 10244 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство, парламент и Президент должны показать свою готовность сделать ключевые вещи для предоставления следующего транша от МВФ. Об этом в эфире "5 канала" заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, передает УНН.

"Как мне кажется, все же не хватило украинской власти запуска системы электронных деклараций для того, чтобы МВФ закрыл глаза на задержку в выполнении других условий, которые и были хотя относительно в небольшом количестве. Это, например, представление законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, запуск работы по пенсионной реформе. Но МВФ, судя по всему, таки принял решение, учитывая волну популизма, которая сейчас поднялась в Украине, правительство, парламент и Президент должны показать свою готовность сделать ключевые вещи - это предоставление НАБУ права на самостоятельное прослушивание в тех делах, которые расследуются бюро, а также то, что касается бюджета ", - отметил он.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины приветствует завершение миссии Международного валютного фонда в рамках третьего пересмотра программы сотрудничества Украины и международной организации и надеется, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершения третьего пересмотра программы и получения очередного транша от МВФ.

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