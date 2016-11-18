Запуска электронного декларирования недостаточно, чтобы МВФ закрыл глаза на задержку выполнения других условий сотрудничества - эксперт
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правительство, парламент и Президент должны показать свою готовность сделать ключевые вещи для предоставления следующего транша от МВФ. Об этом в эфире "5 канала" заявил исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский, передает УНН.
"Как мне кажется, все же не хватило украинской власти запуска системы электронных деклараций для того, чтобы МВФ закрыл глаза на задержку в выполнении других условий, которые и были хотя относительно в небольшом количестве. Это, например, представление законопроекта об обороте земель сельскохозяйственного назначения, запуск работы по пенсионной реформе. Но МВФ, судя по всему, таки принял решение, учитывая волну популизма, которая сейчас поднялась в Украине, правительство, парламент и Президент должны показать свою готовность сделать ключевые вещи - это предоставление НАБУ права на самостоятельное прослушивание в тех делах, которые расследуются бюро, а также то, что касается бюджета ", - отметил он.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины приветствует завершение миссии Международного валютного фонда в рамках третьего пересмотра программы сотрудничества Украины и международной организации и надеется, что своевременное принятие бюджета на 2017 год позволит ускорить завершения третьего пересмотра программы и получения очередного транша от МВФ.