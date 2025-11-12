$42.010.06
12 листопада, 15:53 • 20947 перегляди
В четвер майже по всій Україні вимикатимуть світло протягом доби - Укренерго
12 листопада, 15:00 • 51574 перегляди
Міністр енергетики Гринчук подала у відставкуPhoto
12 листопада, 14:21 • 48079 перегляди
Перетин кордону Міндічем перевірили: у ДПСУ кажуть, усі документи були, обмежень про заборону виїзду щодо нього не встановлювалося
12 листопада, 13:55 • 51399 перегляди
"Міністр юстиції та міністр енергетики не можуть залишатися на посадах" — заява Зеленського
Ексклюзив
12 листопада, 13:38 • 49181 перегляди
Інцидент на матчі “Олександрія” - “Полісся”: що кажуть в поліції
12 листопада, 12:03 • 45055 перегляди
ЗСУ відійшли з позицій біля Рівнопілля на Запоріжжі
Ексклюзив
12 листопада, 07:33 • 60977 перегляди
Як підготувати організм до зими: поради лікарки-дієтологині
12 листопада, 06:19 • 62891 перегляди
Уряд відсторонив Галущенка від посади міністра юстиції
11 листопада, 15:57 • 82379 перегляди
Операція “Мідас”: правоохоронці задокументували передачу коштів Чернишову
Ексклюзив
11 листопада, 14:28 • 132115 перегляди
Піротехніка, викинуті стільці: в "Олександрії" розгортається "конфлікт" між ультрас та керівництвом клубу PhotoVideo
Запросив на прогулянку через додаток для знайомств: киянин отримав підозру за зґвалтування 11-річної дівчинки

Київ • УНН

 • 3022 перегляди

22-річному киянину повідомлено про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки, яку він запросив на прогулянку через додаток для знайомств. Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.

Запросив на прогулянку через додаток для знайомств: киянин отримав підозру за зґвалтування 11-річної дівчинки

У Києві чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчини, яку він запросив погуляти у парку, повідомили у середу у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Керівником Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 22-річному киянину у вчиненні зґвалтування малолітньої дівчини

- повідомили у прокуратурі.

Деталі

Встановлено, що молодик познайомився з 11-річною школяркою у додатку для знайомств та згодом запросив її погуляти у парку. "На прогулянці він завів дівчину у покинуту будівлю, де зґвалтував. Після цього школярка розповіла про все матері", - розповіли у прокуратурі.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.

Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.

Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський.

Нагадаємо

Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до ВР з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі

Юлія Шрамко

КиївКримінал та НП
Київ