Запросив на прогулянку через додаток для знайомств: киянин отримав підозру за зґвалтування 11-річної дівчинки
Київ • УНН
22-річному киянину повідомлено про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчинки, яку він запросив на прогулянку через додаток для знайомств. Йому загрожує від 10 до 15 років ув'язнення.
У Києві чоловіку повідомили про підозру у зґвалтуванні 11-річної дівчини, яку він запросив погуляти у парку, повідомили у середу у Київській міській прокуратурі, пише УНН.
Керівником Шевченківської окружної прокуратури міста Києва повідомлено про підозру 22-річному киянину у вчиненні зґвалтування малолітньої дівчини
Деталі
Встановлено, що молодик познайомився з 11-річною школяркою у додатку для знайомств та згодом запросив її погуляти у парку. "На прогулянці він завів дівчину у покинуту будівлю, де зґвалтував. Після цього школярка розповіла про все матері", - розповіли у прокуратурі.
Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 4 ст. 152 КК України, а саме як зґвалтування, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 10 до 15 років.
Старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні є керівник Київської міської прокуратури Сергій Ходаківський.
Нагадаємо
Генпрокурор Руслан Кравченко звернувся до ВР з пропозицією посилити кримінальну відповідальність за вбивство та зґвалтування дітей, вимагаючи довічного позбавлення волі.