Пригласил на прогулку через приложение для знакомств: киевлянин получил подозрение за изнасилование 11-летней девочки
Киев • УНН
22-летнему киевлянину сообщено о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки, которую он пригласил на прогулку через приложение для знакомств. Ему грозит от 10 до 15 лет заключения.
В Киеве мужчине сообщили о подозрении в изнасиловании 11-летней девочки, которую он пригласил погулять в парке, сообщили в среду в Киевской городской прокуратуре, пишет УНН.
Руководителем Шевченковской окружной прокуратуры города Киева сообщено о подозрении 22-летнему киевлянину в совершении изнасилования малолетней девочки
Детали
Установлено, что молодой человек познакомился с 11-летней школьницей в приложении для знакомств и впоследствии пригласил ее погулять в парке. "На прогулке он завел девочку в заброшенное здание, где изнасиловал. После этого школьница рассказала обо всем матери", - рассказали в прокуратуре.
Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 4 ст. 152 УК Украины, а именно как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего четырнадцати лет, независимо от его добровольного согласия.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.
Старшим группы прокуроров в уголовном производстве является руководитель Киевской городской прокуратуры Сергей Ходаковский.
Напомним
Генпрокурор Руслан Кравченко обратился в ВР с предложением усилить уголовную ответственность за убийство и изнасилование детей, требуя пожизненного лишения свободы.