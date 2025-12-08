Запросив 16-річну дівчину додому, напоїв та зґвалтував: у Києві затримали та відправили під варту 51-річного чоловіка

$42.060.13
49.000.23
uken
11:28 • 1894 перегляди
Ми не маємо згоди щодо Донбасу: Зеленський про мирні переговори
Ексклюзив
10:53 • 6372 перегляди
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
10:37 • 3952 перегляди
Зеленський проведе зустрічі з лідерами Британії, Франції та Німеччини, потім з ЄС та НАТО: в ОП повідомили деталі
Ексклюзив
10:00 • 6436 перегляди
Як працює механізм повернення на службу після СЗЧ: адвокат розповіла алгоритм дій
09:33 • 8236 перегляди
"20% дітей споживають електронні сигарети": лікарі заявляють про стрімке зростання нікотинової залежності серед підлітків
09:30 • 7510 перегляди
В Україні внесли зміни у бронювання для бізнесу: 45-денний механізм для ОПК і скасування 72-годинної перевірки
Ексклюзив
08:10 • 18507 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
06:59 • 11785 перегляди
Умєров розкрив деталі мирних переговорів з представниками Трампа у США: сьогодні звіт Зеленському
7 грудня, 17:16 • 23431 перегляди
"Світлом подолаємо темряву": Вифлеємський вогонь миру прибув в Україну, його отримали пластуниPhoto
7 грудня, 16:33 • 36051 перегляди
В Україні будуть продовжувати відключати світло: графіки на понеділок, 8 грудня
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+2°
2.1м/с
80%
756мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Трамп розчарований, що Зеленський "не ознайомився" з американським "мирним планом"8 грудня, 02:06 • 20558 перегляди
Зустріч європейських лідерів із Зеленським у Лондоні: у Стармера озвучли головний принцип переговорів8 грудня, 03:43 • 4210 перегляди
Коваленко: кадри з загиблими росіянами під Покровськом свідчать про неефективність кількісної переваги у війні8 грудня, 04:16 • 20386 перегляди
Дрони атакували низку російських регіонів, включаючи енгельс і саратов: ворожа ППО била по цивільних будинкахPhotoVideo06:54 • 6242 перегляди
Зеленський відклав призначення нового голови Офісу Президента до повернення з-за кордону - нардеп 08:22 • 9214 перегляди
Публікації
Фіктивна "російська змова" і реальний тиск на стратегічні авіапідприємства: як правоохоронців використовують у конкурентних війнах
Ексклюзив
10:53 • 6372 перегляди
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 18507 перегляди
Як обрати легальну ялинку: правоохоронці дали поради6 грудня, 12:23 • 64732 перегляди
Жива, штучна чи в горщику: фахівці розповіли, яка ялинка найекологічніша5 грудня, 17:32 • 74133 перегляди
День Святого Миколая: традиції, звичаї та заборони5 грудня, 11:30 • 85475 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Кір Стармер
Фрідріх Мерц
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Велика Британія
Лондон
Реклама
УНН Lite
Скандали, потрясіння, викриття: що принесе нам меркуріанський тиждень з 8 по 14 грудня
Ексклюзив
08:10 • 18507 перегляди
Netflix оголосив, що купує Warner Bros. та HBO5 грудня, 12:40 • 49151 перегляди
Трамп змінив архітекторів для бальної зали Білого дому5 грудня, 06:50 • 59541 перегляди
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 60442 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 74526 перегляди
Актуальне
Техніка
Financial Times
Соціальна мережа
Золото
Facebook

Запросив 16-річну дівчину додому, напоїв та зґвалтував: у Києві затримали та відправили під варту 51-річного чоловіка

Київ • УНН

 • 34 перегляди

У Києві 51-річний чоловік запросив 16-річну дівчину додому, напоїв її алкоголем та зґвалтував. Зловмисника затримали, йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення.

Запросив 16-річну дівчину додому, напоїв та зґвалтував: у Києві затримали та відправили під варту 51-річного чоловіка

У Києві 51-річний чоловік запросив неповнолітню киянку до себе додому, напоїв її алкоголем, а потім зґвалтував. Дівчині вдалось втекти, але на вулиці вона втратила свідомість. ЇЇ знайшов перехожий і звернувся до правоохоронів. Як повідомили у столичній поліції, зловмисника затримали - йому загрожує до дванадцяти років ув’язнення, передає УНН.

Деталі

Днями на спецлінію 102 надійшло повідомлення від чоловіка, про те, що біля будинку у Дарницькому районі на землі у непритомному стані лежить молода дівчина. Патрульні поліцейські, які першими прибули на місце події виявили 16-річну киянку, яка повідомила, що її зґвалтував незнайомий чоловік. Дівчину було негайно доправлено до лікарняного закладу для надання необхідної медичної допомоги.

Запросив на прогулянку через додаток для знайомств: киянин отримав підозру за зґвалтування 11-річної дівчинки12.11.25, 12:01 • 9384 перегляди

До з’ясування всіх обставин була залучена слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, а також працівники ювенальної превенції. У результаті проведених розшукових заходів правоохоронці встановили, що статевий злочин відносно неповнолітньої вчинив 51-річний місцевий мешканець.

Напередодні ввечері зловмисник запросив до себе у гості свою повнолітню знайому, яка приїхала разом із подругою — 16-річною потерпілою. Під час перебування у квартирі чоловік напоїв неповнолітню алкоголем, після чого, як тільки її знайома пішла, зґвалтував її. Згодом, дівчина вирвалась з рук ґвалтівника та вибігла на вулицю, де її виявив випадковий перехожий.

Додамо

Правоохоронці затримали фігуранта у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі, за процесуального керівництва Київської міської прокуратури, повідомили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 152 Кримінального кодексу України – зґвалтування, вчинене щодо неповнолітньої. Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі.

Наразі, суд обрав  підозрюваному запобіжний захід – тримання під вартою.

Силою заманив 13-річну дитину в квартиру і зґвалтував: прокуратура вимагає найсуворішого покарання жителю Кривого Рогу08.12.25, 10:51 • 2714 переглядiв

Антоніна Туманова

СуспільствоКримінал та НП
Національна поліція України
Київ