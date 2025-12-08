Пригласил 16-летнюю девушку домой, напоил и изнасиловал: в Киеве задержали и отправили под стражу 51-летнего мужчину

В Киеве 51-летний мужчина пригласил несовершеннолетнюю киевлянку к себе домой, напоил ее алкоголем, а затем изнасиловал. Девушке удалось сбежать, но на улице она потеряла сознание. Ее нашел прохожий и обратился в правоохранительные органы. Как сообщили в столичной полиции, злоумышленника задержали - ему грозит до двенадцати лет заключения, передает УНН.

Детали

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о том, что возле дома в Дарницком районе на земле в бессознательном состоянии лежит молодая девушка. Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, обнаружили 16-летнюю киевлянку, которая сообщила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина. Девушка была немедленно доставлена в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

К выяснению всех обстоятельств была привлечена следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, а также сотрудники ювенальной превенции. В результате проведенных розыскных мероприятий правоохранители установили, что половое преступление в отношении несовершеннолетней совершил 51-летний местный житель.

Накануне вечером злоумышленник пригласил к себе в гости свою совершеннолетнюю знакомую, которая приехала вместе с подругой — 16-летней потерпевшей. Во время пребывания в квартире мужчина напоил несовершеннолетнюю алкоголем, после чего, как только ее знакомая ушла, изнасиловал ее. Впоследствии, девушка вырвалась из рук насильника и выбежала на улицу, где ее обнаружил случайный прохожий.

Добавим

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

