11:28 • 1894 просмотра
Мы не имеем согласия по Донбассу: Зеленский о мирных переговорах
Эксклюзив
10:53 • 6372 просмотра
Фиктивный «российский заговор» и реальное давление на стратегические авиапредприятия: как правоохранителей используют в конкурентных войнах
10:37 • 3952 просмотра
Зеленский проведет встречи с лидерами Британии, Франции и Германии, затем с ЕС и НАТО: в ОП сообщили детали
Эксклюзив
10:00 • 6436 просмотра
Как работает механизм возвращения на службу после СЗЧ: адвокат рассказала алгоритм действий
09:33 • 8236 просмотра
"20% детей употребляют электронные сигареты": врачи заявляют о стремительном росте никотиновой зависимости среди подростков
09:30 • 7510 просмотра
В Украине внесли изменения в бронирование для бизнеса: 45-дневный механизм для ОПК и отмена 72-часовой проверки
Эксклюзив
08:10 • 18507 просмотра
Скандалы, потрясения, разоблачения: что принесет нам меркурианская неделя с 8 по 14 декабря
06:59 • 11785 просмотра
Умеров раскрыл детали мирных переговоров с представителями Трампа в США: сегодня отчет Зеленскому
7 декабря, 17:16 • 23431 просмотра
"Светом победим тьму": Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину, его получили пластуныPhoto
7 декабря, 16:33 • 36051 просмотра
В Украине будут продолжать отключать свет: графики на понедельник, 8 декабря
публикации
Эксклюзивы
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Пригласил 16-летнюю девушку домой, напоил и изнасиловал: в Киеве задержали и отправили под стражу 51-летнего мужчину

Киев • УНН

 • 38 просмотра

В Киеве 51-летний мужчина пригласил 16-летнюю девушку домой, напоил ее алкоголем и изнасиловал. Злоумышленника задержали, ему грозит до двенадцати лет заключения.

Пригласил 16-летнюю девушку домой, напоил и изнасиловал: в Киеве задержали и отправили под стражу 51-летнего мужчину

В Киеве 51-летний мужчина пригласил несовершеннолетнюю киевлянку к себе домой, напоил ее алкоголем, а затем изнасиловал. Девушке удалось сбежать, но на улице она потеряла сознание. Ее нашел прохожий и обратился в правоохранительные органы. Как сообщили в столичной полиции, злоумышленника задержали - ему грозит до двенадцати лет заключения, передает УНН.

Детали

На днях на спецлинию 102 поступило сообщение от мужчины о том, что возле дома в Дарницком районе на земле в бессознательном состоянии лежит молодая девушка. Патрульные полицейские, первыми прибывшие на место происшествия, обнаружили 16-летнюю киевлянку, которая сообщила, что ее изнасиловал незнакомый мужчина. Девушка была немедленно доставлена в больничное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

Пригласил на прогулку через приложение для знакомств: киевлянин получил подозрение за изнасилование 11-летней девочки12.11.25, 12:01 • 9384 просмотра

К выяснению всех обстоятельств была привлечена следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, а также сотрудники ювенальной превенции. В результате проведенных розыскных мероприятий правоохранители установили, что половое преступление в отношении несовершеннолетней совершил 51-летний местный житель.

Накануне вечером злоумышленник пригласил к себе в гости свою совершеннолетнюю знакомую, которая приехала вместе с подругой — 16-летней потерпевшей. Во время пребывания в квартире мужчина напоил несовершеннолетнюю алкоголем, после чего, как только ее знакомая ушла, изнасиловал ее. Впоследствии, девушка вырвалась из рук насильника и выбежала на улицу, где ее обнаружил случайный прохожий.

Добавим

Правоохранители задержали фигуранта в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следователи, под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры, сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины – изнасилование, совершенное в отношении несовершеннолетней. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.

Сейчас суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей.

Силой заманил 13-летнего ребенка в квартиру и изнасиловал: прокуратура требует строжайшего наказания жителю Кривого Рога08.12.25, 10:51 • 2716 просмотров

Антонина Туманова

ОбществоКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Киев